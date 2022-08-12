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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Миранчука рассказал подробности переговоров с «Аталантой» об уходе игрока

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, раскрыл подробности переговоров с «Аталантой» об уходе игрока. Напомним, россиянин перешёл в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа.

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Источник: РИА "Новости"

«В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания. “Аталанта” до последнего верила в Лёшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком. Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: “Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически это минусовая сделка, мы идём вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно”.

Я ответил: “Мы отвечаем вам взаимностью, относимся с уважением. Вы два года утверждаете, что Алексей ― топ-игрок. Но игроками на поле руководит другой человек, который считает чуть-чуть по-другому”. Хотя Гасперини тоже говорил, что не отдаст Лёшу, потому что считает его сильным, интересным игроком», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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