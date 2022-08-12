«МЮ» показал кислотно-зеленую третью форму. Роналду участвовал в презентации

Сегодня английский клуб представил третий комплект, подготовленный компанией adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете. На нее также нанесен геометрический паттерн. Как пишет пресс-служба «Юнайтед», этот комплект вдохновлен духом 1990-х годов.