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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:30 (мск), источник: Sports.Ru

«МЮ» показал кислотно-зеленую третью форму. Роналду участвовал в презентации

Третья форма «Манчестер Юнайтед» на новый сезон будет кислотно-зеленой.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Сегодня английский клуб представил третий комплект, подготовленный компанией adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете. На нее также нанесен геометрический паттерн. Как пишет пресс-служба «Юнайтед», этот комплект вдохновлен духом 1990-х годов.

Отметим, что в презентации участвовал форвард Криштиану Роналду. В ходе лета неоднократно сообщалось, что португалец планирует сменить клуб.

Первый матч в новой форме «Манчестер Юнайтед» проведет завтра. В рамках 2-го тура АПЛ команда Эрика тен Хага сыграет с «Брентфордом».

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