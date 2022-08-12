Артемом Дзюбой интересуется турецкий «Истанбул»

Клуб уже общался с игроком на тему возможного трансфера. Больше недели назад 33-летний нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Дзюбе интересен вариант продолжения карьеры в Турции, где нападающий может сыграть в еврокубках. «Истанбул» выступает в квалификации Лиги конференций: в 3-м раунде клуб из Стамбула обыграл исландский «Брейдаблик». В раунде плей-офф «Истанбул» сыграет с бельгийским «Антверпеном».