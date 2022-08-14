Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Лион
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Ростов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
13.08
ПСЖ
Монпелье
52
Футбол. Зарубежный
13.08
Барселона
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
13.08
Лечче
Интер
12
Футбол. Зарубежный
13.08
Монца
Торино
12
Футбол. Премьер-лига
13.08
Динамо
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
13.08
Вальядолид
Вильярреал
03
Футбол. Зарубежный
13.08
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
13.08
Шальке-04
Боруссия М
22
Футбол. Зарубежный
13.08
Милан
Удинезе
42
Футбол. Зарубежный
13.08
Сампдория
Аталанта
02
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
13.08
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
40
13.08
Арсенал
Лестер
42
13.08
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
00
13.08
Манчестер Сити
Борнмут
40
13.08
Саутгемптон
Лидс
22
13.08
Вулверхэмптон
Фулхэм
00
13.08
Астон Вилла
Эвертон
21
7.08
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:07 (мск)

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки

Тухель против Конте.

Челси
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Прогноз на матч

«Челси» так затянул с трансферами и невнятно провел подготовку к сезону, что многие эксперты засомневались в шансах «синих» попасть в топ-4. Стерлинг и Кулибали пришли в середине июля, а Кукурелья и вовсе перед самым чемпионатом. Всего же на пятерых новичков новый владелец лондонцев Боэли потратил больше 150 млн фунтов. Первый матч с «Эвертоном» получился противоречивым. Неплохой первый тайм и гол с пенальти (Жоржиньо обошелся без промаха), и потеря контроля над ходом игры во втором. Тухелю повезло, что у «ирисок» нет нормального нападающего. Но хороший центрфорвард нужен и «Челси». Лукаку вернулся в Италию, Вернер — в Германию. Нынешнее трио в атаке Маунт — Хавертц — Стерлинг выглядит легковесно.

По матчу «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» тоже можно сделать первые выводы. Один из них — возможно, Конте не зря гонял своих игроков на предсезонке до тошноты. По «физике» они выглядят очень хорошо. Еще один вывод — в каком же порядке Кулусевски! Швед, не пригодившийся «Ювентусу», организовал первый гол, забил потом сам, а еще несколько его передач с правого фланга могли и должны были стать голевыми. При Кейне и Соне (кореец, кстати, тоже в порядке) Кулусевски сейчас выглядит главным человеком в атаке «шпор». Конте начал с убедительной победы 4:1, и прямо сейчас его команда — главный преследователь «Ман Сити» и «Ливерпуля».

На что ставить

«Челси» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» лучше подготовился к сезону, качественно закупился, так что даже удивительно, что он не является фаворитом в этом дерби. Конте брал чемпионство с «Челси», для него, конечно, матчи против бывшей команды — особенные. Тухелю еще только предстоит наладить игру в атаке. Да и с центром обороны надо что-то придумать 37-летнему Тиаго Силве даже в дуэте с Кулибали будет сложно против Кейна и Сона. А у Конте есть еще и козырь в рукаве в виде новичка Ришарлисона. «Тоттенхэм» очень редко выигрывает на «Стэмфорд Бридж» (последний раз это случилось в апреле 2018-го). Сейчас самое время припомнить старые обиды — в БК Olimpbet на победу «Тоттенхэма» можно поставить за 3,19.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь