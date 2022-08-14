«Челси» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Челси» так затянул с трансферами и невнятно провел подготовку к сезону, что многие эксперты засомневались в шансах «синих» попасть в топ-4. Стерлинг и Кулибали пришли в середине июля, а Кукурелья и вовсе перед самым чемпионатом. Всего же на пятерых новичков новый владелец лондонцев Боэли потратил больше 150 млн фунтов. Первый матч с «Эвертоном» получился противоречивым. Неплохой первый тайм и гол с пенальти (Жоржиньо обошелся без промаха), и потеря контроля над ходом игры во втором. Тухелю повезло, что у «ирисок» нет нормального нападающего. Но хороший центрфорвард нужен и «Челси». Лукаку вернулся в Италию, Вернер — в Германию. Нынешнее трио в атаке Маунт — Хавертц — Стерлинг выглядит легковесно.

По матчу «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» тоже можно сделать первые выводы. Один из них — возможно, Конте не зря гонял своих игроков на предсезонке до тошноты. По «физике» они выглядят очень хорошо. Еще один вывод — в каком же порядке Кулусевски! Швед, не пригодившийся «Ювентусу», организовал первый гол, забил потом сам, а еще несколько его передач с правого фланга могли и должны были стать голевыми. При Кейне и Соне (кореец, кстати, тоже в порядке) Кулусевски сейчас выглядит главным человеком в атаке «шпор». Конте начал с убедительной победы 4:1, и прямо сейчас его команда — главный преследователь «Ман Сити» и «Ливерпуля».

На что ставить

«Тоттенхэм» лучше подготовился к сезону, качественно закупился, так что даже удивительно, что он не является фаворитом в этом дерби. Конте брал чемпионство с «Челси», для него, конечно, матчи против бывшей команды — особенные. Тухелю еще только предстоит наладить игру в атаке. Да и с центром обороны надо что-то придумать 37-летнему Тиаго Силве даже в дуэте с Кулибали будет сложно против Кейна и Сона. А у Конте есть еще и козырь в рукаве в виде новичка Ришарлисона. «Тоттенхэм» очень редко выигрывает на «Стэмфорд Бридж» (последний раз это случилось в апреле 2018-го). Сейчас самое время припомнить старые обиды — в БК Olimpbet на победу «Тоттенхэма» можно поставить за 3,19.

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