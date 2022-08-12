УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 игроков сезона-2021/2022

Три номинанта на награду лучшему игроку прошлого сезона — Карим Бензема («Реал» и сборная Франции), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии). Игроки за пределами первой тройки в результате голосования расположились следующим образом: