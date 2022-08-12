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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

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Источник: AFP 2022

«Теперь он игрок “Торино” и я желаю ему всего наилучшего. Они могут подписать его на постоянной основе. Для него это хорошая возможность попробовать свои силы в замечательной команде», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.

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