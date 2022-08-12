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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы разгромили «Энергетик-БГУ» в поединке чемпионата Беларуси по футболу

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» разгромили «Энергетик-БГУ» со счетом 4:0 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Источник: ФК "Торпедо-БелАЗ"

Поединок в Жодино сложился неожиданно легко для хозяев, которые четырежды поразили ворота одного из лидеров национального первенства. Голевой дубль оформил Евгений Шевченко, еще по мячу забили Никита Пацко и Алексей Антилевский.

Завтра футболисты «Ислочи» в Молодечно будут соперничать с аутсайдером брестским «Динамо», «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с «Гомелем». В воскресенье, 14 августа, лидер чемпионата БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграет с бобруйской «Белшиной», в Городее дзержинский «Арсенал» встретится с минским «Динамо». В последнем поединке этого тура 15 августа «Днепр» в Могилеве сыграет с солигорским «Шахтером».

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 16 мячей.

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