Жодинские торпедовцы разгромили «Энергетик-БГУ» в поединке чемпионата Беларуси по футболу

Поединок в Жодино сложился неожиданно легко для хозяев, которые четырежды поразили ворота одного из лидеров национального первенства. Голевой дубль оформил Евгений Шевченко, еще по мячу забили Никита Пацко и Алексей Антилевский.

Завтра футболисты «Ислочи» в Молодечно будут соперничать с аутсайдером брестским «Динамо», «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с «Гомелем». В воскресенье, 14 августа, лидер чемпионата БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграет с бобруйской «Белшиной», в Городее дзержинский «Арсенал» встретится с минским «Динамо». В последнем поединке этого тура 15 августа «Днепр» в Могилеве сыграет с солигорским «Шахтером».