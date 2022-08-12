Стали известны претенденты на приз имени Яшина лучшему вратарю года

В число претендентов вошли Яссин Буну из «Севильи», Алиссон Бекер из «Ливерпуля», Тибо Куртуа из «Реала», Эдерсон из «Манчестер Сити» и Майк Меньян из «Милана», Эдуар Менди из «Челси», Мануэль Нойер из «Баварии», Ян Облак из «Атлетико», Кевин Трапп из «Айнтрахта» и Уго Льорис из «Тоттенхэма».