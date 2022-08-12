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20:59 (мск), источник: Sport24

Стали известны претенденты на приз имени Яшина лучшему вратарю года

Стали известны номинанты на Трофей Яшина — аналог «Золотого мяча» для лучших вратарей мира.

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Источник: РИА "Новости"

В число претендентов вошли Яссин Буну из «Севильи», Алиссон Бекер из «Ливерпуля», Тибо Куртуа из «Реала», Эдерсон из «Манчестер Сити» и Майк Меньян из «Милана», Эдуар Менди из «Челси», Мануэль Нойер из «Баварии», Ян Облак из «Атлетико», Кевин Трапп из «Айнтрахта» и Уго Льорис из «Тоттенхэма».

Награду вручает авторитетный французский журнал France Football.

Ранее стали известны номинанты на «Трофей Копа», который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

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