Стали известны претенденты на приз имени Яшина лучшему вратарю года
Стали известны номинанты на Трофей Яшина — аналог «Золотого мяча» для лучших вратарей мира.
Стали известны номинанты на Трофей Яшина — аналог «Золотого мяча» для лучших вратарей мира.
В число претендентов вошли Яссин Буну из «Севильи», Алиссон Бекер из «Ливерпуля», Тибо Куртуа из «Реала», Эдерсон из «Манчестер Сити» и Майк Меньян из «Милана», Эдуар Менди из «Челси», Мануэль Нойер из «Баварии», Ян Облак из «Атлетико», Кевин Трапп из «Айнтрахта» и Уго Льорис из «Тоттенхэма».
Награду вручает авторитетный французский журнал France Football.
Ранее стали известны номинанты на «Трофей Копа», который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.