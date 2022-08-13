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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» зарегистрировала четырех новичков для участия в Ла Лиге

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» зарегистрировал четырех из пяти новых игроков для участия в матчах чемпионата Испании сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Ранее испанское издание Sport сообщало, что из-за финансового положения «сине-гранатовых» Ла Лига не позволяет им заявить футболистов, приобретенных в летнее трансферное окно, а также тех, кто заключил новые контракты с клубом. В межсезонье состав команды пополнили защитники Андреас Кристенсен и Жюль Кунде, полузащитники Рафинья и Франк Кессье, а также форвард Роберт Левандовский. Соглашения с клубом продлили нападающий Усман Дембеле и полузащитник Серхи Роберто.

В пятницу «Барселона» внесла в заявку на чемпионат страны Кристенсена, Кессье, Рафинью и Левандовского. Вне заявки остался 23-летний Кунде.

В субботу «Барселона» проведет дома матч первого тура национального первенства с «Райо Вальекано».

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