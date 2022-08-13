«Барселона» зарегистрировала четырех новичков для участия в Ла Лиге

Ранее испанское издание Sport сообщало, что из-за финансового положения «сине-гранатовых» Ла Лига не позволяет им заявить футболистов, приобретенных в летнее трансферное окно, а также тех, кто заключил новые контракты с клубом. В межсезонье состав команды пополнили защитники Андреас Кристенсен и Жюль Кунде, полузащитники Рафинья и Франк Кессье, а также форвард Роберт Левандовский. Соглашения с клубом продлили нападающий Усман Дембеле и полузащитник Серхи Роберто.