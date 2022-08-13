«Севилья» проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании
«Севилья» в гостях проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании — 1:2.
Осасуна
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Севилья» в гостях проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании — 1:2.
Команды обменялись голами в начале встречи. На 9-й минуте забил форвард памплонцев Чими Авила, спустя 2 минуты нападающий андалусийцев Рафаэль Мир сравнял счет.
Хозяева вышли вперед на 74-й минуте матча благодаря реализованному пенальти в исполнении Аймара Ороса.
Во втором туре ла лиги «Севилья» дома сыграет против «Вальядолида» 19 августа. «Осасуна» дома примет «Кадис» 20-го числа.