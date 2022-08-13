«Севилья» проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании

«Севилья» проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании

«Севилья» в гостях проиграла «Осасуне» в первом матче сезона в чемпионате Испании — 1:2.