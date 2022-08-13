Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Фулхэм
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Родина
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
12.08
Нант
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
12.08
Осасуна
Севилья
21
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
7.08
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
02
7.08
Лестер
Брентфорд
22
7.08
Манчестер Юнайтед
Брайтон
12
6.08
Эвертон
Челси
01
6.08
Борнмут
Астон Вилла
20
6.08
Лидс
Вулверхэмптон
21
6.08
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
20
6.08
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
41
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» и «Тоттенхэм» достигли соглашения о переходе Н’Домбеле

«Наполи» достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о переходе французского полузащитника Тангая Н’Домбеле в стан неаполитанцев.

Наполи
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, речь идёт об аренде с последующим правом выкупа. Также представители «Наполи» в скором времени встретятся с агентами Н’Домбеле в Париже, чтобы обсудить детали личного контракта.

Первую половину прошлого сезона Н’Домбеле провёл в английской Премьер-лиге за «Тоттенхэм». На его счету девять встреч, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. После прихода Антонио Конте в лондонскую команду на пост главного тренера игрок был отправлен в аренду в «Лион», где за 11 матчей во французской Лиге 1 отметился двумя ассистами.

 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь