«Барселона» сможет зарегистрировать Кунде при условии получения выручки на € 20 млн

Как отмечает источник, регистрация Кунде возможна только если сине-гранатовые смогут выручить не менее € 20 млн с продаж.

«Барса» ещё не определилась со своими дальнейшими планами на рынке, чтобы иметь возможность это сделать, и поэтому Жюль Кунде на данный момент не будет зарегистрирован.

Накануне «Барселона» внесла в заявку на сезон Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Усмана Дембеле и Серхи Роберто.