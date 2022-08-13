Левандовски, де Йонг, Дембеле, Кристенсен, Депай, Пьянич, Рафинья, Обамеянг, Пике, Кессиэ — в заявке «Барсы» на матч с «Райо»
«Барселона» объявила состав на первый матч сезона Ла Лиги.
Барселона
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» объявила состав на первый матч сезона Ла Лиги.
В заявку на игру 1-го тура с «Райо Вальекано» вошли 23 игрока.
В список попали новички команды Роберт Левандовски, Франк Кессиэ, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен, которых каталонцы зарегистрировали благодаря активации четвертого финансового рычага.
Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Мемфис Депай, Андреас Кристенсен, Миралем Пьянич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Гави, Арнау Тенас.