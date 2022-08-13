Футбольный тренер Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его карьере

ТАСС, 13 августа. Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти завершит карьеру после окончания работы в испанском «Реале». Комментарий Анчелотти приводит в субботу итальянская газета Il Messagero.

«Этот этап в “Реале” станет завершающим в моей карьере. После этого я уйду на пенсию», — сказал Анчелотти.

Анчелотти 62 года, он возглавил «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. По ходу карьеры итальянский специалист также приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.

Также итальянец является рекордсменом по количеству побед в футбольной Лиге чемпионов среди тренеров. Анчелотти в качестве тренера четыре раза приводил свою команду к победе в Лиге чемпионов. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл самый престижный клубный турнир Европы с «Миланом», а в 2014 и 2022 годах — с «Реалом».