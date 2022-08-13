«Астон Вилла» Джеррарда обыграла «Эвертон» Лэмпарда в матче АПЛ
«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Астон Виллы» отличились Дэнни Ингс (31-я минута) и Эмилиано Буэндия (86). Также в свои ворота мяч отправил ранее выступавший за «Эвертон» защитник бирмингемской команды Люка Динь (87).
Главным тренером «Астон Виллы» является бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. В «Эвертоне» на аналогичной должности работает экс-игрок «Челси» и партнер Джеррарда по национальной команде Фрэнк Лэмпард.
В первом туре обе команды потерпели поражения. В следующем матче 20 августа «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» в тот же день примет «Ноттингем Форест».