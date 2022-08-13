«Астон Вилла» Джеррарда обыграла «Эвертон» Лэмпарда в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Астон Виллы» отличились Дэнни Ингс (31-я минута) и Эмилиано Буэндия (86). Также в свои ворота мяч отправил ранее выступавший за «Эвертон» защитник бирмингемской команды Люка Динь (87).

Главным тренером «Астон Виллы» является бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. В «Эвертоне» на аналогичной должности работает экс-игрок «Челси» и партнер Джеррарда по национальной команде Фрэнк Лэмпард.