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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Астон Вилла» Джеррарда обыграла «Эвертон» Лэмпарда в матче АПЛ

«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Астон Виллы» отличились Дэнни Ингс (31-я минута) и Эмилиано Буэндия (86). Также в свои ворота мяч отправил ранее выступавший за «Эвертон» защитник бирмингемской команды Люка Динь (87).

Главным тренером «Астон Виллы» является бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. В «Эвертоне» на аналогичной должности работает экс-игрок «Челси» и партнер Джеррарда по национальной команде Фрэнк Лэмпард.

В первом туре обе команды потерпели поражения. В следующем матче 20 августа «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» в тот же день примет «Ноттингем Форест».

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