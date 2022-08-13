«Байер» с Луневым в составе проиграл «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фредрик Йенсен (15-я минута) и Андре Хан (82). У проигравших мяч забил Чарлес Арангис (43).

В параллельно проходившей встрече «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Кёльном» (2:2). Один из мячей забил нападающий хозяев Тимо Вернер, который проводил первый матч после возвращения в «Лейпциг» из лондонского «Челси».