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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» с Луневым в составе проиграл «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты «Байера» дома проиграли «Аугсбургу» в матче второго тура чемпионата Германии.

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Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фредрик Йенсен (15-я минута) и Андре Хан (82). У проигравших мяч забил Чарлес Арангис (43).

В стартовом составе «Байера» вышел российский вратарь Андрей Лунев. Основной голкипер леверкузенской команды Лукаш Градецки пропустил встречу из-за дисквалификации.

В параллельно проходившей встрече «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Кёльном» (2:2). Один из мячей забил нападающий хозяев Тимо Вернер, который проводил первый матч после возвращения в «Лейпциг» из лондонского «Челси».

Результаты других матчей:

  • «Вердер» — «Штутгарт» — 2:2;.
  • «Герта» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 1:1;.
  • «Хоффенхайм» — «Бохум» — 3:2.

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