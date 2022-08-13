«Байер» с Луневым в составе проиграл «Аугсбургу» в матче Бундеслиги
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты «Байера» дома проиграли «Аугсбургу» в матче второго тура чемпионата Германии.
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты «Байера» дома проиграли «Аугсбургу» в матче второго тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фредрик Йенсен (15-я минута) и Андре Хан (82). У проигравших мяч забил Чарлес Арангис (43).
В стартовом составе «Байера» вышел российский вратарь Андрей Лунев. Основной голкипер леверкузенской команды Лукаш Градецки пропустил встречу из-за дисквалификации.
В параллельно проходившей встрече «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Кёльном» (2:2). Один из мячей забил нападающий хозяев Тимо Вернер, который проводил первый матч после возвращения в «Лейпциг» из лондонского «Челси».
Результаты других матчей: