Дубль Жезуса принес «Арсеналу» победу над «Лестером» в матче чемпионата Англии по футболу

В составе «Арсенала» голы забили Габриэл Жезус (23-я, 35-я минута), Гранит Джака (55), Габриэл Мартинелли (76). На 53-й минуте встречи французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба отправил мяч в свои ворота. У «Лестера» отличился Джеймс Мэддисон (74).

Жезус также отметился двумя результативными передачами. Бразильский нападающий провел второй официальный матч за «Арсенал», он перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити» 4 июля.

«Арсенал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» с одним очком идет на 14-й строчке. В третьем туре «Арсенал» 20 августа в гостях сыграет с «Борнмутом». «Лестер» в тот же день дома сыграет с «Саутгемптоном».