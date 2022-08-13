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19:12 (мск), источник: ТАСС

Дубль Жезуса принес «Арсеналу» победу над «Лестером» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 13 августа. Лондонский «Арсенал» со счетом 4:2 дома обыграл «Лестер» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лондоне.

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Источник: Reuters

В составе «Арсенала» голы забили Габриэл Жезус (23-я, 35-я минута), Гранит Джака (55), Габриэл Мартинелли (76). На 53-й минуте встречи французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба отправил мяч в свои ворота. У «Лестера» отличился Джеймс Мэддисон (74).

Жезус также отметился двумя результативными передачами. Бразильский нападающий провел второй официальный матч за «Арсенал», он перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити» 4 июля.

«Арсенал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» с одним очком идет на 14-й строчке. В третьем туре «Арсенал» 20 августа в гостях сыграет с «Борнмутом». «Лестер» в тот же день дома сыграет с «Саутгемптоном».

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