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20:35 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре безответных мяча от «Брентфорда» в первом тайме

ТАСС, 13 августа. «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 проигрывает «Брентфорду» после первого тайма гостевого матча второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча проходит в субботу.

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2022/2023
Тур 2, 13.08.2022, 19:30

Брентфорд4Манчестер Юнайтед0

Забитыми мячами в составе «Брентфорда» отметились Джошуа Дасилва (10-я минута), Матиас Йенсен (18), Бен Ми (30) и Бриан Мбемо (35).

В первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:2. Тогда в стартовый состав не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который вышел на замену на 53-й минуте. В игре с «Брентфордом» Роналду появился на поле с первых минут.

«Манчестер Юнайтед» проводит второй матч под руководством Эрика тен Хага, который после предыдущего сезона сменил на посту главного тренера Ральфа Рангника. Тен Хаг ранее возглавлял амстердамский «Аякс».

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате Англии.

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