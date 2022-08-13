«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре безответных мяча от «Брентфорда» в первом тайме

В первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:2. Тогда в стартовый состав не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который вышел на замену на 53-й минуте. В игре с «Брентфордом» Роналду появился на поле с первых минут.