«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре безответных мяча от «Брентфорда» в первом тайме

Забитыми мячами в составе «Брентфорда» отметились Джошуа Дасилва (10-я минута), Матиас Йенсен (18), Бен Ми (30) и Бриан Мбемо (35).
В первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:2. Тогда в стартовый состав не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который вышел на замену на 53-й минуте. В игре с «Брентфордом» Роналду появился на поле с первых минут.
«Манчестер Юнайтед» проводит второй матч под руководством Эрика тен Хага, который после предыдущего сезона сменил на посту главного тренера Ральфа Рангника. Тен Хаг ранее возглавлял амстердамский «Аякс».
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате Англии.