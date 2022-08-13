Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»

Футбол Италия 2022/2023 Тур 1, 13.08.2022, 21:45 Монца 1 Торино 2

Для Миранчука эта игра станет дебютной в составе туринцев.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Адопо, Родригес, Синго, Линетти, Риччи, Эйна, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в четверг, 11 августа. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.