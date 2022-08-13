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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Италия 2022/2023
Тур 1, 13.08.2022, 21:45

Монца1Торино2

Для Миранчука эта игра станет дебютной в составе туринцев.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Адопо, Родригес, Синго, Линетти, Риччи, Эйна, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в четверг, 11 августа. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Матч «Монца» — «Торино» состоится сегодня, 13 августа, начало — в 21:45 по московскому времени.

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