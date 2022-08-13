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22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты «Милана» стартовали в новом сезоне чемпионата Италии с победы над «Удинезе».

Милан
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:2. В составе действующих чемпионов Италии дубль оформил Анте Ребич (15-я и 68-я минуты), также отличились Тео Эрнандес (12, пенальти) и Браим Диас (46). У гостей забили экс-защитник московского ЦСКА Родриго Бекао (2) и Адам Мазина (45+4).

В другом матче дня «Аталанта» обыграла на выезде «Сампдорию» со счетом 2:0.

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