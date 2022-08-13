«МЮ» завершит игровой день на последнем месте в АПЛ впервые с августа 1992 года
«Манчестер Юнайтед» завершит игровой день в АПЛ на последнем месте.
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«Манчестер Юнайтед» завершит игровой день в АПЛ на последнем месте.
Случилось это после того, как во 2-м туре «МЮ» крупно проиграл «Брентфорду» (0:4). Учитывая, что в первом туре «Юнайтед» проиграл 1:2 «Брайтону», сейчас команда идет последней.
Впервые с августа 1992 года «МЮ» завершит игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.