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22:51 (мск), источник: Sports.Ru

«МЮ» завершит игровой день на последнем месте в АПЛ впервые с августа 1992 года

«Манчестер Юнайтед» завершит игровой день в АПЛ на последнем месте.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Случилось это после того, как во 2-м туре «МЮ» крупно проиграл «Брентфорду» (0:4). Учитывая, что в первом туре «Юнайтед» проиграл 1:2 «Брайтону», сейчас команда идет последней.

Впервые с августа 1992 года «МЮ» завершит игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.

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4:0
Первый тайм: 4:0
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