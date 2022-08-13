Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»

В субботу он поразил ворота «Монцы» на 43-й минуте гостевой встречи первого тура чемпионата Италии, получив мяч от партнера на входе в штрафную и протолкнув его мимо вратаря. После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Торино». Россиянин 11 августа перешел в туринский клуб на правах аренды из «Аталанты» на один сезон. Соглашение включает право выкупа игрока.

Миранчуку 26 лет, он перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Сумма сделки, по данным СМИ, составила 14,5 миллиона евро. За бергамасков россиянин также отличился в своем дебютном матче, забив в Лиге чемпионов датскому «Миттьюлланну» (4:0).