Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в первом матче за итальянский футбольный клуб «Торино».
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в первом матче за итальянский футбольный клуб «Торино».
В субботу он поразил ворота «Монцы» на 43-й минуте гостевой встречи первого тура чемпионата Италии, получив мяч от партнера на входе в штрафную и протолкнув его мимо вратаря. После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Торино». Россиянин 11 августа перешел в туринский клуб на правах аренды из «Аталанты» на один сезон. Соглашение включает право выкупа игрока.
Миранчуку 26 лет, он перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Сумма сделки, по данным СМИ, составила 14,5 миллиона евро. За бергамасков россиянин также отличился в своем дебютном матче, забив в Лиге чемпионов датскому «Миттьюлланну» (4:0).
С тех пор полузащитник провел за «Аталанту» 56 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых пасов. В минувшем сезоне россиянин сыграл за команду из Бергамо в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.