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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Миранчук выдал идеальный дебют за новый клуб в Италии. Но неожиданно ушел в перерыве

Россиянин забил за «Торино» в победном матче.

Монца
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торино"

Алексей Миранчук дебютировал в «Торино» с гола и победы. Рассказываем, как это было

Два дня назад «Торино» официально представил Миранчука и Николу Влашича как новичков клуба, так что теперь «быки» из Турина — главная команда Италии для российских болельщиков. Экс-полузащитники «Локомотива» и ЦСКА взяты в аренду с правом выкупа, соответственно, у «Аталанты» и «Вест Хэма». Главный тренер «Торино» — 10-й команды Серии А прошлого сезона — Иван Юрич так прокомментировал подписание игрока сборной России:

«Миранчук достаточно скоро адаптируется. У Алексея есть преимущество — он тренировался под руководством Джан Пьеро Гасперини. Это может позволить ему сразу выходить в стартовом составе. Думаю, Миранчук знает, что нужно делать. За два года в “Аталанте” он не смог стать игроком стартового состава. Теперь ему представился отличный шанс. На мой взгляд, ему не нужно время на адаптацию — он выступал за “Аталанту”, поэтому уже понимает, как должен играть».

Источник: ФК "Торино"

В стартовом туре чемпионата Италии «Торино» встретился с новичком элиты «Монцей», которой владеет легендарный Сильвио Берлускони. В летнее окно дебютант Серии А мощно усилился, подписав 20 (!) новичков. На покупку и аренду игроков клуб Берлускони потратил € 23,9 млн, а остальных взяли свободными агентами. В общем, соперник у туринцев был непростым. Юрич сразу же поставил Миранчука в основу, а вот Влашич начал матч на скамейке запасных.

Поначалу «Торино» владел преимуществом, но потом «Монца» освоилась и выровняла игру. К перерыву хозяева нанесли даже больше ударов по воротам (7:6), правда, по попаданиям в створ уступили (2:3). Этот один точный удар, нанесённый Миранчуком, и сделал разницу в первом тайме. Действовавший на позиции правого инсайда в атакующей тройке россиянин подхватил мяч, который ему откатил центрфорвард Антонио Санабрия, влетел в штрафную и с левой пробил низом мимо вратаря. Классно исполненный эпизод! Юрич был прав: Алексею не потребовалось время на адаптацию.

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Поскольку хорватский тренер — ученик Гасперини, наш легионер хорошо понимал, в какой футбол от него потребуется играть. «Торино» не боится высоко прессинговать, и Миранчук, как и в «Аталанте», активно включался в коллективный отбор. Помимо гола, россиянин в первом тайме отметился тремя передачами под удар. Лучший момент после его паса имел арендованный у «Марселя» левый вингер Неманья Радоньич, но голкипер «Монцы» вытащил мяч, посланный сербом в дальний угол. Вообще, казалось, что Миранчуку в некоторых моментах нужно смелее тянуть одеяло на себя — это пошло бы только на пользу команде.

Неожиданно для всех на второй тайм Миранчук не вышел. Алексей всего три минуты отыграл после своего гола — в перерыве его заменил Влашич. Не было ощущения, что первую половину россиянин доигрывал с травмой. Может, Юрича всё-таки не совсем устроило то, насколько наш полузащитник был вовлечён в игру? Миранчук совершил всего 16 касаний мяча — меньше остальных в составе «Торино». При этом, помимо одного удара и трёх ключевых передач, в его статистике было 73% точных пасов, один отбор мяча, два выигранных единоборства из трёх и шесть потерь владения. Тем не менее Алексей имел самую высокую оценку от Sofascore в обеих командах — 7,4 балла.

Однако, как сообщил «Чемпионату» агент россиянина Вадим Шпинёв, Миранчука заменили из-за дискомфорта в задней поверхности бедра правой ноги.

Без Алексея игра, откровенно говоря, не так увлекала. Команды фактически не создавали моментов, было много борьбы, и мяч постоянно застревал в центре. Но на 66-й минуте ассистировавший россиянину Санабрия забил очень красивый гол. У самого дорогого летнего новичка «Торино» Самуэле Риччи (его купили у «Эмполи» за € 8,5 млн) то ли удар не получился, то ли пас. Мяч перелетел вратаря, а открывшийся на дальней штанге парагваец пробил «ножницами». Гол проверяли на офсайд — VAR определил, что форвард «быков» правил не нарушал.

Во втором тайме «Монца» тоже чуть-чуть перебила «Торино» (8:6), а по ударам в створ получилась ничья (2:2). Хозяева забили в компенсированное время, но через несколько секунд после их гола судья дал финальный свисток. Влашич ничем особенным не запомнился. Хорват 21 раз встретился с мячом, по воротам не бил и ключевых передач не отдавал. Его оценка — лишь 6,4 балла.

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Монца
1:2
Первый тайм: 0:1
Торино
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