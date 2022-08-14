«ПСЖ» планирует продлить контракт с Месси
«ПСЖ» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
ПСЖ
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«ПСЖ» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
По данным AS, руководство парижского клуба очень довольно выступлениями аргентинского футболиста. В ближайшее время парижане начнут переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2023 года.
В «ПСЖ» уверены, что новый контракт будет продлен как минимум на один сезон.
Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует вернуть Месси.