Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Лион
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Ростов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Реал
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
13.08
ПСЖ
Монпелье
52
13.08
Монако
Ренн
11
12.08
Нант
Лилль
11
7.08
Марсель
Реймс
41
7.08
Ренн
Лорьян
01
7.08
Анже
Нант
00
7.08
Ланс
Брест
32
7.08
Лилль
Осер
41
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:53 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Месси

«ПСЖ» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

ПСЖ
БарселонаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным AS, руководство парижского клуба очень довольно выступлениями аргентинского футболиста. В ближайшее время парижане начнут переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2023 года.

В «ПСЖ» уверены, что новый контракт будет продлен как минимум на один сезон.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует вернуть Месси.

 Украинская спортсменка похвасталась красивыми ягодицами в облегающих трусах в Германии
«Ее приводят в раздевалку и унижают». Над русской фигуристкой поиздевались после футбольного матча — она ответила
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь