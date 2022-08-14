«МЮ» получил кошмарные 0:4, «Барселона» не смогла обыграть аутсайдера, Лунев начал сезон в бундеслиге с поражения

Англия: четыре очка Жезуса и восемь касаний Холанна

Футбол Англия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 17:00 Арсенал 4 Лестер 2

Чего в прошлом сезоне не хватало «Арсеналу», так это яркого бомбардира, но приход Габриэла Жезуса выводит команду Микеля Артеты на другой уровень. А бразилец в первом же официального матче на «Эмирейтс» превратился в нового кумира болельщиков «канониров». Открыв счет, он словно рукой забросил мяч в дальнюю «девятку». Потом к маленькому шедевру добавился рабочий гол — головой в борьбе у дальней штанги. А хет-трик мог состояться еще до перерыва, когда Жезус смял своего опекуна и выскочил один на один. Однако Уорд невероятным образом отбил мяч ногой и сохранил интригу, которая возродилась после глупого автогола Салиба.

Но в итоге валлийский голкипер почти убил шансы «Лестера» на спасение, не удержав в руках мяч и практически подарив гол Джаке. А когда Уорду ответил любезностью Рамсдейл, пропустив между ногами удар Мэддисона почти с нулевого угла, последовал мгновенный ответ в виде выстрела Габриэла Мартинелли из-за штрафной. Как и в случае с Джакой ему ассистировал феноменально сыгравший Жезус.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 17:00 Манчестер Сити 4 Борнмут 0

В прошлом туре Холанн сделал дубль. Теперь оформил ассист. Вроде бы мелочь, но как все было сделано! Норвежец классно поставил корпус, приняв передачу Гюндогана, и, несмотря на жесткую опеку, в падении отдал партнеру обратный пас и вывел его один на один.

Этот эпизод — показатель того, что Холанн уже лучше чувствует партнеров и принципы Хосепа Гвардиолы. Хотя пока с вовлеченностью в игру все более чем скромно. Две передачи при восьми контактах с мячом за 74 минуты — это очень мало. Однако в «Сити» достаточно футболистов, которые могут обеспечить результат. Например, де Брейне, забивший эффектным ударом «шведкой» и выдавший голевой пас Фодену. В последних пятнадцати домашних матчах бельгиец не отметился результативными действиями только в одном, а «горожане» спокойно идут по чемпионскому графику.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 19:30 Брентфорд 4 Манчестер Юнайтед 0

Криштиану Роналду в стартовом составе — эта тема казалось главной в момент стартового свистка. Однако в центре внимания оказался Де Хеа, причем испанец не спасал, а, напротив, «привез» два гола в ворота «МЮ». Для начала голкипер запустил в ближний угол удар Дасилвы, а потом так неудачно вывел мяч от своих ворот, что Йенсен забил один из самых простых голов в карьере.

Впрочем, не с той ноги в субботу встал не только взявший потом всю вину на себя Де Хеа. В случае с третьим голом при стандарте результативную ошибку допустил Лисандро Мартинес, а четвертое взятие ворот за авторством Мбеумо — обернувшийся выходом один на один провал обороны «красных дьяволов».

Кристиан Эриксен явно не таким представлял свой приезд в гости к «Брентфорду», где он заново запустил карьеру. Как раз датчанин был ближе всех к тому, чтобы размочить счет, но это точно ничего бы не изменило. Как и возможный гол пробившего над перекладиной Роналду. У Эрика тен Хага проблемы: «МЮ» впервые за 30 лет завершит тур в нижней части таблицы, а через неделю игра с «Ливерпулем».

Испания: юбилей Эмери

Футбол Испания 2022/2023 Тур 1, 13.08.2022, 22:00 Барселона 0 Райо Вальекано 0

Только в пятницу «Барселона» зарегистрировала контракты своих новичков, использовав четвертый экономический рычаг благодаря продаже второго пакета акций Barca Studio. В этот момент поклонники сине-гранатовых вздохнули с облегчением, ведь в случае провала Кессье и Кристенсен имели право покинуть клуб свободными агентами. Сейчас же к уходу близок Френки де Йонг, чья продажа станет экономическим рычагом под номером пять и позволит активизировать работу по трансферу Бернарду Силвы.

Но если с организационными моментами ситуация нормализуется, то с игрой все не так очевидно. Хотя проблемы были ожидаемы, так как обновившаяся «Барса» еще не совершенна, а «Райо» в прошлом сезоне дважды победил каталонцев всухую. Так что тренирующий «пчел» Андони Ираола мог замахнуться на вечный рекорд «Реала», который в 1954 году три раза подряд обыграл сине-гранатовых, не пропустив ни одного мяча.

И чудо едва не случилось. В компенсированное время Тер Штеген вытащил невероятно сложный удар в дальний угол, а добивание Фалькао не принесло успеха из-за офсайда колумбийца. Ранее также отменялись голы Левандовски и Кессье. Наверное, поражение было бы слишком жестоким итогом для «Барсы», но на большее, чем ничья, команда Хави не наиграла. И, возможно, было бы символично, если бы Фалькао голом наказал Бускетса, который получил вторую карточку за фол на Эль Тигре.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 1, 13.08.2022, 20:00 Вальядолид 0 Вильярреал 3

«Вильярреал» разгромил на выезде выходца из сегунды, причем у «подводников» отличились не самые привычные герои.

Счет открыл дебютировавший в главной команде сенегалец Джексон, а добил хозяев дублем воспитанник клуба — сыгравший всего 27 минут Алекс Баэна.

Получается, молодежь не только оправдала доверие, но поздравила Унаи Эмери с юбилеем.

Он стал двадцатым тренером, проведшим 400 матчей в ла лиге.

Италия: миланский день

Футбол Италия 2022/2023 Тур 1, 13.08.2022, 19:30 Милан 4 Удинезе 2

Сезон в Италии начался бодро — с быстрого гола бывшего защитника ЦСКА Бекао при подаче углового. Бразилец обожает матчи с «Миланом», на долю которого пришлись три из пяти голов футболиста на Апеннинах. Однако подопечные Стефано Пиоли быстро напомнили, кто является действующим чемпионом, а защитник Калабрия организовал два гола. Сначала заработал пенальти. Потом — выдал кросс на Ребича, который не забивал в серии А на «Сан-Сиро» 482 дня!

Но хотя «россонери» полностью контролировали игру, на четвертой добавленной к первому тайму минуте Масина исполнил роскошный удар в падении головой, и к перерыву на табло высветились две двойки. «Зебры», впрочем, лишь разозлили миланцев, которые вылетели на второй тайм как голодные звери из клетки. А самым кровожадным оказался забивший третий мяч Браим Диас. Испанец на этом не успокоился и выдал шикарный пас на добившего гостей Ребича. Похоже, чемпионский характер никуда не делся.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 1, 13.08.2022, 21:45 Лечче 1 Интер 2

Едва ли не главный фаворит в борьбе за скудетто против столь же очевидного аутсайдера — с игрой «Лечче» и «Интера» все казалось очевидным. Как и то, что Лукаку покажет, почему он рвался в миланский клуб, разочаровавшись в «Челси». В итоге бельгиец забил, когда секундомер отсчитал с начала матча 1 минуту и 22 секунды. Только, в отличие от «Милана», вице-чемпионы не продемонстрировали инстинкт убийцы. Не стали добивать хозяев, а в начале второго тайма те и вовсе отыгрались.

«Лечче» даже мог выйти вперед, однако Ханданович вытащил сложнейший удар со штрафного от арендованного у ЦСКА Бистровича. Симоне Индзаги пришлось идти ва-банк, добавив к Лукаку и Лаутаро Мартинесу еще и Джеко. Что в итоге? Тотальный контроль, давление, попадание в штангу, промах Лукаку из убойной позиции и гол Дюмфриса на пятой добавленной минуте, когда ничья казалось неизбежной. Неужели «Интер» научился дожимать своих соперников?

Германия: у Тедеско снова ничья

Футбол Германия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 16:30 Байер 1 Аугсбург 2

Дисквалификация основного голкипера «Байера» Градецки дала возможность Андрею Луневу провести свой второй матч в бундеслиге. Предыдущий — в начале мая против «Фрайбурга» — получился драматичным. Тогда соперник распечатал ворота россиянина незадолго до финального свистка, однако леверкузенцы вырвали победу на седьмой добавленной минуте (2:1).

В этот раз российскому голкиперу пришлось достать мяч из сетки спустя четверть часа после начала игры, и предъявить Луневу претензии сложно. Йенсен забивал от угла вратарской, тогда как хозяева свои шансы транжирили. Это относится и к еще одному бывшему игроку «Зенита» — Азмуну, который не попал в створ с нескольких метров. Однако удар с подбора чилийского ветерана Арангиса помог «Байеру» отыграться в первом тайме.

А вот развить успех, несмотря на ощутимое преимущество, хозяевам не удалось. Больше того, в концовке Хан поставил Лунева в тупик ударом рикошетом от штанги. Арбитр сначала отменил взятие ворот, но после рекомендации ВАР посмотрел повтор и убедился, что находившийся в офсайде Нидерлехлер не создавал помех вратарю. В общем, возвращение Лунева удачным назвать сложно. Он не ошибался, но и не выручал, как творивший чудеса кипер «Аугсбурга» Гилькевич.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 16:30 РБ Лейпциг 2 Кельн 2

В «Челси» Вернер превратился в героя мемов, а над его умением губить моменты смеялась вся Англия. Однако в «Лейпциг» вернулся прежний бомбардир, который наводил ужас на всю бундеслигу. Кажется, Вернер иногда пугает вратарей одним своим присутствием на поле. По крайней мере такое впечатление возникло, когда голкипер не выручил «Кельн» после выстрела снайпера «быков» почти с 25 метров.

Только для победы не хватило как успеха Вернера, так и дежурного гола выдавшего эффектное соло Нкунку. Все испортил Гвардиол, неловко внесший мяч в собственные ворота при подаче углового. Пока новый сезон складывается отнюдь не по сценарию Доменико Тедеско — после поражения в Суперкубке «Лейпциг» дважды сыграл вничью в чемпионате. Но тут нужно сделать скидку на то, что «быки» целый тайм провели в меньшинстве из-за удаления Собослои.

Франция: Неймар разбушевался

Футбол Франция 2022/2023 Тур 2, 13.08.2022, 22:00 ПСЖ 5 Монпелье 2

Месси, не попав в число претендентов на «Золотой мяч», взял паузу и не реализовал чистый выход один на один, а результат обеспечил Неймар.

У бразильца, от которого «ПСЖ» чуть ли не планировал избавиться, пять голов и три ассиста в трех официальных матчах с начала сезона. Он сейчас на таком кураже, что способен отправить мяч в сетку в падении головой, да еще и в борьбе с защитником.

Отметить стоит и возвращение залечившего травму Мбаппе, однако в сети обсуждают не его гол, а странное поведение форварда. Не дождавшись паса под рывок, он, махнув рукой, просто остановился в центральной зоне и не стал поддерживать атаку.

Статистика дня

1-й раз в своей истории выступающий во второй бундеслиге «Гамбург» выиграл семь подряд официальных матчей в гостях.

1-й раз «Аталанта» начала сезон с выездной победы с сухим счетом.

4 очка с начала года набрал в выездных матчах «Эвертон». По данному показателю проигравшие в субботу «Астон Вилле» «ириски» — худшая в АПЛ. А Фрэнк Лэмпард уступил в первой тренерской дуэли Стивену Джеррарду.

20 раз за последние четыре сезона удавалось открывать счет лидеру АПЛ по данному показателю — нападающему «Астон Виллы» Ингсу.

55 мячей забил головой в играх голландского чемпионата нападающий ПСВ Люк де Йонг. В этом столетии он опережает ближайшего преследователя на 12 мячей.