Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужны качественные игроки

«Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого начала. Кажется, то, что было в прошлом сезоне, мы переносим в этот сезон. Мы должны быстро изменить это. Нам нужны новые качественные игроки. Мы постараемся убедить их перейти в наш клуб», — приводит слова тен Хага AS.