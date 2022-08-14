Икарди отклонил предложение «Монцы». Форвард хочет остаться в «ПСЖ»

По сведениям источника, гендиректор новичка серии А Адриано Галлиани хотел бы видеть в команде 29-летнего аргентинца, однако сам игрок отклонил предложение. Форвард хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на то, что руководство парижан намерено продать игрока.