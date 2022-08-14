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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Икарди отклонил предложение «Монцы». Форвард хочет остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди отказался переходить в «Монцу», сообщает журналист Николо Скира.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По сведениям источника, гендиректор новичка серии А Адриано Галлиани хотел бы видеть в команде 29-летнего аргентинца, однако сам игрок отклонил предложение. Форвард хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на то, что руководство парижан намерено продать игрока.

В минувшем сезоне Икарди провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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