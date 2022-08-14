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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:08 (мск), источник: Газета.Ру

Криштиану Роналду запретил сыну иметь мобильный телефон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду запретил сыну иметь мобильный телефон.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По его словам, ребенок в раннем возрасте должен осознать ценность труда, чтобы бережно относиться к вещам.

«Конечно, я хочу ему дать все, как и подобает родителю. Но в то же время хочу, чтобы он усердно работал и был скромным человеком. Я могу обеспечить сына всем, но он должен осознавать, что ради многих радостей надо идти на жертвы.

Он постоянно спрашивает меня, можно ли ему иметь мобильный телефон. И я ему говорю, что нет. Пока рано», — приводит слова форварда DerbyDerbyDerby.it.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались «Челси», «Атлетико», «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен».

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