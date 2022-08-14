Криштиану Роналду запретил сыну иметь мобильный телефон

«Конечно, я хочу ему дать все, как и подобает родителю. Но в то же время хочу, чтобы он усердно работал и был скромным человеком. Я могу обеспечить сына всем, но он должен осознавать, что ради многих радостей надо идти на жертвы.



Он постоянно спрашивает меня, можно ли ему иметь мобильный телефон. И я ему говорю, что нет. Пока рано», — приводит слова форварда DerbyDerbyDerby.it.