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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:18 (мск), источник: Sports.Ru

5 тяжелейших поражений Криштиану Роналду в чемпионатах

Вчерашний матч «МЮ» с «Брентфордом» в их числе.

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Брайтон
Брентфорд
Реал
Барселона
АтлетикоЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Криштиану Роналду, вне всяких сомнений, один из величайших футболистов в истории. Однако, у него, как и у любого другого игрока, бывают черные дни и в индивидуальном плане, и в командном.

Португалец забил тонну голов соперникам, имеет несколько голевых рекордов, выиграл более 30 трофеев за свою карьеру, но у него бывали моменты, когда никак не получалось проявить себя и помочь команде.

Давайте вспомним пять обидных поражений Криштиану Роналду в чемпионатах.

«Брентфорд» — «МЮ» 4−0 (2022)

Нельзя было иначе начать этот перечень. Вчерашнее поражение «МЮ» от «Брентфорда» во втором туре АПЛ оказалось крайне неожиданным для команды и ее болельщиков.

«МЮ» ужасно проявил себя на выезде, пропустив 4 гола за первые полчаса игры, а Криштиану Роналду был беспомощен в атаке.

Отсутствие опорника и мощного защитника привели к крайне унизительному результату. Криштиану мало что мог сделать, чтобы изменить ситуацию. Большинство его товарищей по команде допустило ошибки, вечер выдался неудачным.

«Атлетико» — «Реал Мадрид» 4−0 (2015)

Источник: Reuters

Криштиану Роналду является самым результативным футболистом в матчах с «Атлетико», он забил команде Диего Симеоне 25 голов, большинство из них в европейских турнирах, хотя в Ла Лиге Криштиану тоже успел отличиться. Но в феврале 2015 году «Атлетико» удивил всех, разгромив «Реал Мадрид» Криштиану Роналду со счетом 4−0 после голов Тиагу Мендеша, Сауля, Антуана Гризманна и Марио Манджукича.

В тот день на «Висенте Кальдерон» «сливочные» показали низкий уровень. Их полузащита, состоящая из слабеющего Сами Хедиры и невпечатляющего Иско, была повержена безудержной командой Симеоне.

Даже Криштиану Роналду, который часто выручал клуб в ключевые моменты, в тот день ничего не смог сделать.

Поражение было встречено резкой критикой, но «Мадрид» отомстил, обыграв «Атлетико» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Тогда Криштиану Роналду забил победный пенальти.

«Брайтон» — «МЮ» 4−0 (2022)

Источник: Reuters

«Брайтон» уже дважды в 2022 году обыгрывал «МЮ», общий счет составляет 6−1.

Победа «Чаек» на старте сезона АПЛ 2022\23 (2−1) была горькой пилюлей, но поражение «МЮ» 4−0 на выезде было еще более тяжелым ударом в концовке прошлого сезона.

Криштиану сыграл всего 37 минут в матче на «Олд Траффорд», с ним команда показывала некоторые улучшения, но на выезде португалец был нерезультативен, хотя на поле провел все 90 минут.

«Барселона» — «Реал Мадрид» 5−0 (2010)

Источник: Reuters

«Барселона» — самый принципиальный соперник «Мадрида» уже очень долгое время. Соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду только еще больше накалило атмосферу между клубами.

Криштиану почувствовал горечь поражения на «Камп Ноу» в ноябре 2010 года. И хотя Месси не забил в тот вечер, он сделал две результативные передачи. Хави, Педро и Хеффрен Бермудес записали голы в свой актив, а Давид Вилья оформил дубль.

Криштиану Роналду был единственной угрозой в атаке и часто терял мяч. В итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 40 голов, но не смог привести свою команду к трофею.

«МЮ» — «Ливерпуль» 5−0 (2021)

Источник: Reuters

Возвращение Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне было встречено с большим ажиотажем, и это объяснимо. Он отдал всего себя «Манчестер Юнайтед» во время первого этапа и вернулся в статусе легенды, чтобы помочь клубы взабраться на вершину европейского футбола.

Однако, события стали развиваться в совершенно противоположном направлении. «МЮ» потерпел тяжелейшее поражение от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» в октябре 2021 года, показав, какая пропасть между двумя командами.

Мо Салах оформил хет-трик, Наби Кейта и Диогу Жота забили по голу в первые 15 минут встречи. Роналду удалось забить гол престижа, но из офсайда.

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