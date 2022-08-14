Разгромом 7:1 закончился матч «Астаны» и «Шахтера» за первое место в группе Кубка Казахстана

Источник: ФК "Астана"

Встреча прошла в Караганде и завершилась победой гостей — 7:1. Счет в матче на 9-й минуте игры открыл защитник «Астаны» Талгат Кусяпов, замкнув головой подачу с углового.

После перерыва лидер «Астаны» Педро Эуженио (50-я, 59-я и 65-я) оформил хет-трик и довел счет до разгромного.

На 76-й минуте Жереми Манзорро забил пятый мяч в ворота соперника, а после отличился Султан Сагнаев (89-я).

Только после этого «Шахтер» забил гол престижа — его автором стал Шынгыс Флюк. Однако последнее слово в матче осталось за «Астаной» — на 94-й минуте отличился Станислав Басманов.