Разгромом 7:1 закончился матч «Астаны» и «Шахтера» за первое место в группе Кубка Казахстана
Футболисты «Астаны» одержали победу над карагандинским «Шахтером» в шестом туре группового этапа Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» одержали победу над карагандинским «Шахтером» в шестом туре группового этапа Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась победой гостей — 7:1. Счет в матче на 9-й минуте игры открыл защитник «Астаны» Талгат Кусяпов, замкнув головой подачу с углового.
После перерыва лидер «Астаны» Педро Эуженио (50-я, 59-я и 65-я) оформил хет-трик и довел счет до разгромного.
На 76-й минуте Жереми Манзорро забил пятый мяч в ворота соперника, а после отличился Султан Сагнаев (89-я).
Только после этого «Шахтер» забил гол престижа — его автором стал Шынгыс Флюк. Однако последнее слово в матче осталось за «Астаной» — на 94-й минуте отличился Станислав Басманов.
Благодаря этой победе «Астана» набрала 12 очков и заняла первое место в группе, опередив «Шахтер» на два балла. Обе команды продолжат выступление в плей-офф Кубка.