«Ноттингем Форест» победил в АПЛ впервые за 23 года

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на второй компенсированной к первому тайму минуте забил Тайво Авонийи. На 65-й минуте полузащитник гостей Деклан Райс не реализовал пенальти.

В первом туре обе команды потерпели поражения. «Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграл матч Английской премьер-лиги на своем поле. Клуб является чемпионом Англии 1978 года, двукратным обладателем Кубка страны (1898, 1959), четырехкратным обладателем Кубка Английской лиги (1978, 1979, 1989, 1990), двукратным победителем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). По итогам сезона-1998/99 команда покинула высший дивизион чемпионата Англии.