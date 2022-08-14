«Ноттингем Форест» победил в АПЛ впервые за 23 года
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. «Ноттингем Форест» обыграл «Вест Хэм» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. «Ноттингем Форест» обыграл «Вест Хэм» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на второй компенсированной к первому тайму минуте забил Тайво Авонийи. На 65-й минуте полузащитник гостей Деклан Райс не реализовал пенальти.
В первом туре обе команды потерпели поражения. «Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграл матч Английской премьер-лиги на своем поле. Клуб является чемпионом Англии 1978 года, двукратным обладателем Кубка страны (1898, 1959), четырехкратным обладателем Кубка Английской лиги (1978, 1979, 1989, 1990), двукратным победителем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). По итогам сезона-1998/99 команда покинула высший дивизион чемпионата Англии.
В следующем туре «Ноттингем Форест» 20 августа сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Вест Хэм» днем позднее примет «Брайтон».