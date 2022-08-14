Лионель Месси считает, что «Золотой мяч» получит Карим Бензема

«Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. У Карима Бензема был захватывающий сезон», — приводит слова Месси Football Espana в «Твиттере».

35-летний Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. Он является действующим обладателем награды. Напомним, с лета 2021 года форвард выступает в составе французского «ПСЖ». Ранее всю карьеру аргентинский футболист провёл в составе «Барселоны», но год назад был вынужден покинуть команду из-за невозможности заключения нового соглашения.