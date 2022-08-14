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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

В «Астане» сделали заявление по новичку из Франции

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался относительно формы новичка команды Килана Лебона. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

— К вам присоединился новичок Килан Лебон. Насколько он сейчас готов к играм?

— Не готов. Его последняя официальная игра была в мае, и некоторое время он был без команды. Он пришел к нам в качестве свободного агента. Сейчас его уровень готовности не совсем хороший, нужно время, но его у нас нет, поэтому постараемся найти оптимальную меру, как приготовить его к чемпионату без травм.

Официально о трансфере французского нападающего «Астана» объявила 10 августа. Лебон выступал на родине за такие клубы, как «Амьен», «Париж» и «Шамбли».

Последним клубом легионера был болгарский «Берое», в составе которого он играл два сезона.

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