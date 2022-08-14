В «Астане» сделали заявление по новичку из Франции
Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался относительно формы новичка команды Килана Лебона. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.
Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался относительно формы новичка команды Килана Лебона. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.
— К вам присоединился новичок Килан Лебон. Насколько он сейчас готов к играм?
— Не готов. Его последняя официальная игра была в мае, и некоторое время он был без команды. Он пришел к нам в качестве свободного агента. Сейчас его уровень готовности не совсем хороший, нужно время, но его у нас нет, поэтому постараемся найти оптимальную меру, как приготовить его к чемпионату без травм.
Официально о трансфере французского нападающего «Астана» объявила 10 августа. Лебон выступал на родине за такие клубы, как «Амьен», «Париж» и «Шамбли».
Последним клубом легионера был болгарский «Берое», в составе которого он играл два сезона.