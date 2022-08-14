В «Астане» сделали заявление по новичку из Франции

— Не готов. Его последняя официальная игра была в мае, и некоторое время он был без команды. Он пришел к нам в качестве свободного агента. Сейчас его уровень готовности не совсем хороший, нужно время, но его у нас нет, поэтому постараемся найти оптимальную меру, как приготовить его к чемпионату без травм.