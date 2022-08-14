«Бавария» победила «Вольфсбург» в матче бундеслиги
«Бавария» победила «Вольсбург» в матче 2-го тура чемпионате Германии. Мюнхенский клуб выиграл со счетом 2:0.
Бавария
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«Бавария» победила «Вольсбург» в матче 2-го тура чемпионате Германии. Мюнхенский клуб выиграл со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты в первом тайме. Точными ударами отметились Джамал Мусиала и Томас Мюллер.
«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона и лидирует в таблице за счет лучшей разнице мячей.