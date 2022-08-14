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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» победила «Вольфсбург» в матче бундеслиги

«Бавария» победила «Вольсбург» в матче 2-го тура чемпионате Германии. Мюнхенский клуб выиграл со счетом 2:0.

Бавария
ВольфсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: ФК «Бавария»

Оба мяча были забиты в первом тайме. Точными ударами отметились Джамал Мусиала и Томас Мюллер.

«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона и лидирует в таблице за счет лучшей разнице мячей.

Бавария
2:0
Первый тайм: 2:0
Вольфсбург
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