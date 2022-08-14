Футболисты БАТЭ сохранили лидерство в чемпионате Беларуси

Источник: ФК "БАТЭ"

До 74-й минуты встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева выигрывали со счетом 2:0 после точных ударов Валерия Громыко (с пенальти) и Ильи Василевича. Однако затем бобруйчане прибавили в движении и сначала Илья Васильев сократил разрыв, а потом Дмитрий Гомза установил окончательный результат — 2:2.

Два конкурента борисовчан неожиданно потерпели поражения. Столичный «Энергетик-БГУ» разгромно проиграл в Жодино местному «Торпедо-БелАЗу» — 0:4, а «Ислочь» из Минского района в Молодечно уступила брестскому «Динамо» со счетом 1:2.

Минское «Динамо» в Городее взяло верх над дзержинским «Арсеналом» — 1:0. С таким же счетом «Гомель» победил в Мозыре местную «Славию», а гродненский «Неман» у себя дома выиграл у «Слуцка». Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» обыграли гостей из «Витебска» с результатом 2:0.

Завтра в последнем поединке 17-го тура «Днепр» сыграет в Могилеве с солигорским «Шахтером».

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 33 очка (17 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 31 (16), «Ислочь» (Минский район) — 31 (17), «Динамо» (Минск) — 31 (15), «Шахтер» (Солигорск) — 30 (15), «Минск» — 29 (17), «Гомель» — 28 (17), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 24 (17), «Неман» (Гродно) — 23 (16), «Славия» — 23 (17), «Слуцк» — 18 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 18 (17), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (17), «Витебск» — 11 (17), «Динамо» (Брест) — 10 (16), «Днепр» (Могилев) — 9 (17).