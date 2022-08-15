«Ференцварош» Черчесова разгромил «Фехервар»

Команда бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова забила три мяча в первом тайме. На 14-й минуте отличился Карлос Ауски, на 38-й забил Ксавье Мерсье, а в компенсированное время забил Адама Траоре.

Во втором тайме действующий чемпион Венгрии огорчил гостей один раз: перед самым финальным свистком отличился Франк Боли.