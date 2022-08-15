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00:07 (мск), источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова разгромил «Фехервар»

В 3-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле разгромил со счетом 4:0 «Фехервар».

Ференцварош
Фехервар
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Команда бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова забила три мяча в первом тайме. На 14-й минуте отличился Карлос Ауски, на 38-й забил Ксавье Мерсье, а в компенсированное время забил Адама Траоре.

Во втором тайме действующий чемпион Венгрии огорчил гостей один раз: перед самым финальным свистком отличился Франк Боли.

«Ференцварош» с 6 очками лидирует в таблице первенства, при этом имея матч в запасе.

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