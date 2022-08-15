Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

По сведениям источника, так называемый лагерь Мбаппе ещё с момента окончания прошлого сезона требовал, чтобы руководство избавилось от бразильца. Отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Источник сообщает, что до Неймара стали доходить слухи о том, что Мбаппе пытается уговорить руководство продать бразильца, это и является причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.
Напомним, в матче 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» у себя на поле разгромил «Монпелье» со счётом 5:2. В середине первого тайма Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. После игры футболист подвергся критике со стороны фанатов клуба, которые посчитали, что француз недостаточно отдавался на поле и действовал без желания.