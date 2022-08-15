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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы клуб продал его коллегу по амплуа звёздного бразильца Неймара, cообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромаина Молину.

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Источник: AP 2022

По сведениям источника, так называемый лагерь Мбаппе ещё с момента окончания прошлого сезона требовал, чтобы руководство избавилось от бразильца. Отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Источник сообщает, что до Неймара стали доходить слухи о том, что Мбаппе пытается уговорить руководство продать бразильца, это и является причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.

Мбаппе считает, что за последние годы он у Неймара научился многому, но сейчас предпочёл бы учиться у Лионеля Месси.

Напомним, в матче 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» у себя на поле разгромил «Монпелье» со счётом 5:2. В середине первого тайма Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. После игры футболист подвергся критике со стороны фанатов клуба, которые посчитали, что француз недостаточно отдавался на поле и действовал без желания.

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