Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

По сведениям источника, так называемый лагерь Мбаппе ещё с момента окончания прошлого сезона требовал, чтобы руководство избавилось от бразильца. Отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Источник сообщает, что до Неймара стали доходить слухи о том, что Мбаппе пытается уговорить руководство продать бразильца, это и является причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.