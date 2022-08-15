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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Как же не везёт российскому вратарю в Европе! Получил травму, ударив по мячу

Лунёв выбыл на полтора месяца после своего первого матча в новом сезоне Бундеслиги.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв получил травму в матче 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» и выбыл на полтора месяца. Как сообщила пресс-служба клуба из Леверкузена, наш легионер повредил сухожилие бедра, когда выбивал мяч. Как же не везёт экс-игроку «Зенита» в Германии!

Лунёв всего во второй раз сыграл в чемпионате Германии с тех пор, как летом 2021-го перешёл из «Зенита» в «Байер». Напомним, дебют российского голкипера в Бундеслиге состоялся в последнем, 34-м туре прошлого сезона, когда Леверкузен уже решил свои турнирные задачи — обеспечил себе третье место и путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда Андрей провел 90 минут с «Фрайбургом» (2:1) и пропустил один мяч после трёх ударов в створ ворот.

Теперь же Лунёв попал в основу в более важной для «Байера» игре. Случилось это по стечению обстоятельств. Основной голкипер Леверкузена финн Лукаш Градецки заработал красную карточку в матче 1-го тура с «Боруссией» (0:1) в Дортмунде. Поэтому встречу с «Аугсбургом» смотрел из-за дисквалификации как простой болельщик. Забавно, что раньше Лунёва в этом сезоне Бундеслиги на поле появилась его форма. В Дортмунде россиянин не смог помочь команде, так как все замены у «Байера» на момент удаления Градецки были уже сделаны. В результате в ворота встал, натянув свитер с фамилией Лунёва, защитник Джон Тапсоба.

Домашнее поражение «Байера» от «Аугсбурга» — большая неожиданность! Теперь команда швейцарского тренера Херардо Сеоане находится в самом низу таблицы, на 18-м месте. Понятно, что после двух туров нельзя всерьёз рассуждать об игровом кризисе и оценивать турнирное положение, но факт для болельщиков Леверкузена неприятный. Тем более «молчат» форварды. Ни второй снайпер прошлого сезона Бундеслиги Патрик Шик, ни экс-зенитовец Сердар Азмун (он отыграл около получаса в Дортмунде и все 90+ минут с «Аугсбургом») пока не забивали.

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Счёт в этом матче открыл уже на 15-й минуте финн из «Аугсбурга» — Фредрик Йенсен. Началась эта атака гостей с потери хозяевами мяча на своей половине поля. «Аугсбург» разыграл быструю комбинацию с проникающей передачей на Йенсена: полузащитник выскочил один на один с Лунёвым и послал мяч в дальний угол. У Андрея было мало шансов спасти команду от гола.

Потом «Аугсбург» нанёс ещё два удара в створ ворот. Один с линии штрафной в ближний угол — россиянин перевёл мяч на угловой. Второй — тоже с линии штрафной, под штангу. Андрей легко поймал мяч в падении. Эти эпизоды не были слишком сложными для экс-зенитовца, он сделал то, что и должен был сделать.

«Байер» отыгрался ещё перед перерывом — Чарлес Арангис здорово пробил с подбора. Однако за 10 минут до конца Леверкузен снова пропустил. Проигранное верховое единоборство и неудачная скидка в исполнении Жонатана Та подарили Андре Хану возможность свободно нанести удар из полукруга. Лунёв стоял по центру и сократил угол обстрела, тем не менее до мяча не дотянулся. Выстрел получился идеальным — в самый угол. В общем, несмотря на поражение, у тренерского штаба «Байера» вряд ли будут претензии к россиянину.

Однако статистика в «Байере» у Лунёва пока не та, которой можно гордиться. Андрей ни разу не сыграл «на ноль». Помимо двух матчей в Бундеслиге, россиянин принял участие во встрече группового этапа Лиги Европы — 2021/2022 с «Ференцварошем» (0:1). В Венгрии ему забили единственным попаданием в створ. Таким образом, у Лунёва всего 50% отбитых мячей (четыре из восьми ударов в створ) — это низкий показатель для вратаря. Хорошо хоть «пенок» наш легионер в Леверкузене не пускал.

К сожалению, травмы остаются проблемой Лунёва. В прошлом сезоне россиянин пропустил из-за повреждения почти три месяца — отсутствовал в заявке «Байера» с января по апрель 2022-го. У Андрея остаётся не так много времени, чтобы показать себя в Германии: его контракт с «Байером» действует до лета 2023-го.

Анатолий Романов

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