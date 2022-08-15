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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лучший владелец в мире»: легенда «Челси» — об Абрамовиче

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший капитан английского футбольного клуба «Челси» Джон Терри считает, что российский бизнесмен Роман Абрамович был лучшим владельцем клуба.

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Источник: Reuters

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003-го по 2022-й год. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.

«Поскольку мы вступаем в новую эру с новым руководством, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Марину (Грановскую), Брюса (Бака) и Евгения (Тененбаума) за их фантастическую и тяжелую работу в нашем великом футбольном клубе. Вы все помогли нам стать лучшими и выиграть все трофеи в мировом футболе. Это было бы невозможно без вашей огромной работы и страсти на протяжении всего пребывания в “Челси”, — написал Терри на своей страничке в соцсетях.

«Роман. Босс… У меня никогда не будет достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность. Поддержка, которую вы мне всегда оказывали как на поле, так и за его пределами, навсегда остается со мной. Вы создали мужскую и женскую команды и академию мирового уровня, позволив нам всем быть лучшими и осуществить свои мечты. Ваше наследие и имя будут помнить вечно, вы лучший владелец в мире. Спасибо за всё», — добавил экс-футболист.

Также Терри пожелал удачи новому владельцу «Челси» американскому миллиардеру Тодду Боэли, который приобрел клуб в мае.

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