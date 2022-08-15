«Барса» может расторгнуть контракт с Брэйтуэйтом в одностороннем порядке. Форвард отказывается уходить, в клубе недовольны

«Блауграна» понимает, что датчанин не намерен вести никаких переговоров об уходе. Игрок твердо намерен остаться в каталонском клубе.

«Барселону» же это не устраивает — сине-гранатовые хотели либо продавать Брэйтуэйта, либо расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон. Каталонцы предложили Мартину carta de libertad — разрешение на переговоры с другими клубами, не подразумевающее выплату «Барсе» компенсации. Этот вариант не устроил нападающего.

«Барселону» не устраивает такое поведение Брэйтуэйта, так как в клубе считают, что приложили много усилий для его трансфера из «Леганеса», а также проявили много терпения в период его восстановления от травмы.