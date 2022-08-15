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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:05 (мск), источник: Sports.Ru

Поведение Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». В клубе оценивают, стоит ли удерживать Криштиану

Игрокам и тренерам «Манчестер Юнайтед» не нравится поведение Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters

Как сообщает The Times, тренерский штаб Эрика тен Хага и игроки команды все больше разочаровываются в поведении португальца.

Некоторые руководители «МЮ» задаются вопросом, стоит ли удерживать Роналду, учитывая то, что он сам сообщил руководству о желании уйти.

Отмечается, что поведение форварда портит атмосферу на клубной базе. Один источник в клубе назвал Криштиану «ходячим плохим настроением».

Ранее стало известно, что манкунианцы могут рассмотреть вариант расторжения контракта с 37-летним игроком сборной Португалии, если тот не изменит отношение к делу. Однако в клубе опровергли эту информацию.

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