Поведение Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». В клубе оценивают, стоит ли удерживать Криштиану

Как сообщает The Times, тренерский штаб Эрика тен Хага и игроки команды все больше разочаровываются в поведении португальца.

Некоторые руководители «МЮ» задаются вопросом, стоит ли удерживать Роналду, учитывая то, что он сам сообщил руководству о желании уйти.

Отмечается, что поведение форварда портит атмосферу на клубной базе. Один источник в клубе назвал Криштиану «ходячим плохим настроением».