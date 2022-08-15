Футболисты «Шахтера» догнали БАТЭ в таблице чемпионата Беларуси

Встреча в Могилеве прошла с подавляющим преимуществом действующих чемпионов страны. Уже в первом тайме Никола Антич (с пенальти), Максим Скавыш и Илья Черняк трижды поразили ворота хозяев поля. После перерыва Максим Скавыш оформил свой голевой дубль, а потом Дмитрий Подстрелов, Фессу Плакка и Валон Ахмеди довели дело до полного разгрома. Благодаря этой виктории «Шахтер» набрал 33 очка и догнал лидера турнира борисовский БАТЭ.