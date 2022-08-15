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21:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» догнали БАТЭ в таблице чемпионата Беларуси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил в гостях могилевский «Днепр» со счетом 7:0 в последнем поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Источник: ФК "Шахтер"

Встреча в Могилеве прошла с подавляющим преимуществом действующих чемпионов страны. Уже в первом тайме Никола Антич (с пенальти), Максим Скавыш и Илья Черняк трижды поразили ворота хозяев поля. После перерыва Максим Скавыш оформил свой голевой дубль, а потом Дмитрий Подстрелов, Фессу Плакка и Валон Ахмеди довели дело до полного разгрома. Благодаря этой виктории «Шахтер» набрал 33 очка и догнал лидера турнира борисовский БАТЭ.

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» — 4:0, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 1:2, «Славия» (Мозырь) — «Гомель» — 0:1, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 1:0, «Минск» — «Витебск» — 2:0.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 33 очка (17 матчей), «Шахтер» — 33 (16), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 31 (16), «Ислочь» (Минский район) — 31 (17), «Динамо» (Минск) — 31 (15), «Минск» — 29 (17), «Гомель» — 28 (17), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 24 (17), «Неман» (Гродно) — 23 (16), «Славия» — 23 (17), «Слуцк» — 18 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 18 (17), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (17), «Витебск» — 11 (17), «Динамо» (Брест) — 10 (16), «Днепр» (Могилев) — 9 (17).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

19 августа. «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»;.

20 августа. «Слуцк» — «Энергетик-БГУ», «Витебск» — «Арсенал», «Гомель» — «Белшина»;.

21 августа. БАТЭ — «Днепр», «Динамо» (Минск) — «Славия», «Шахтер» — «Ислочь»;.

22 августа. «Динамо» (Брест) — «Неман».

Днепр-Могилев
0:7
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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