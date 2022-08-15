«Наполи» разгромил «Верону», Кварацхелия забил дебютный гол
«Наполи» разгромил «Верону» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы в гостях выиграли со счетом 5:2.
Наполи
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«Наполи» разгромил «Верону» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы в гостях выиграли со счетом 5:2.
В составе «Наполи» дебютный гол забил экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Также он отметился потом голевой передачей. Грузинский вингер вышел в основном составе и был заменен в середине второго тайма.
Также голы в составе победителей на счету Виктора Осимхена, Петра Зелиньски, Станислава Лоботки и Матео Политано.