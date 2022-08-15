Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении

Специалисты устроили перепалку во время матча «Челси» — «Тоттенхэм» (2:2), а также чуть не подрались во время рукопожатия после финального свистка.

Тренеров обвиняют в неподобающем поведении. Они оба получили красные карточки по итогам эпизода.