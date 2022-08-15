Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренерам Томасу Тухелю и Антонио Конте.
Челси
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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренерам Томасу Тухелю и Антонио Конте.
Специалисты устроили перепалку во время матча «Челси» — «Тоттенхэм» (2:2), а также чуть не подрались во время рукопожатия после финального свистка.
Тренеров обвиняют в неподобающем поведении. Они оба получили красные карточки по итогам эпизода.
У «Челси» и «Тоттенхэма» есть время до 18 августа для ответа на выдвинутые обвинения.