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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15 августа, источник: Sport24

Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренерам Томасу Тухелю и Антонио Конте.

Челси
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Специалисты устроили перепалку во время матча «Челси» — «Тоттенхэм» (2:2), а также чуть не подрались во время рукопожатия после финального свистка.

Тренеров обвиняют в неподобающем поведении. Они оба получили красные карточки по итогам эпизода.

У «Челси» и «Тоттенхэма» есть время до 18 августа для ответа на выдвинутые обвинения.

Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
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