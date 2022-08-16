Дубль Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
«Ювентус» на своем поле победил «Сассуоло» в заключительном матче 1-го тура чемпионата Италии. Туринцы выиграли со счетом 3:0.
Ювентус
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«Ювентус» на своем поле победил «Сассуоло» в заключительном матче 1-го тура чемпионата Италии. Туринцы выиграли со счетом 3:0.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Душан Влахович.
А счет в матче открыл новичок «Юве» Анхель Ди Мария, который отличился в дебютном матче. Однако потом аргентинец получил повреждение и был заменен во втором тайме.