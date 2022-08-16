«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 1:1.
Ливерпуль
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«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 32-й минуте открыл игрок гостей Вильфрид Заа. На 57-й минуте встречи форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Мерсисайдцев от поражения спас гол Луиса Диаса на 61-й минуте.
«Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 2 очка. «Кристал Пэлас» находится на 17-й позиции (1 очко).