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00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 1:1.

Ливерпуль
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на 32-й минуте открыл игрок гостей Вильфрид Заа. На 57-й минуте встречи форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Мерсисайдцев от поражения спас гол Луиса Диаса на 61-й минуте.

«Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 2 очка. «Кристал Пэлас» находится на 17-й позиции (1 очко).

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
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