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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хвича блестяще дебютировал за «Наполи», «Ливерпуль» проваливается, Симеоне стартовал круче «Реала» и «Барселоны»

Главные события понедельника в европейском футболе.

Верона
Наполи
Ювентус
Сассуоло
Ливерпуль
Кристал Пэлас
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Источник: AFP 2022

Италия: Ди Мария очаровал Турин

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 1, 15.08.2022, 19:30

Верона2Наполи5

«У него есть потенциал. Он бьет, он техничен, он выходит из ситуации, когда никто этого не ждет. Он дает вам еще один вариант. Все это только замечают, а мы это знали», — не жалел комплиментов в адрес Хвичи Кварацхелии главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. И лишний раз об уровне ожиданий напомнило представление состава на стартовый тур с портретом Хвичи, оказавшееся для медиаслужбы клуба попаданием в точку.

Правда, поначалу в центре внимания чаще оказывался игравший справа мексиканец Лосано. А бывший полузащитник «Рубина» впервые напомнил о себе, убрав на замахе двух защитников и пробив с линии штрафной рядом со штангой. Но если неаполитанцы безуспешно давили, то «Верона» после паузы на водопой использовала первый же свой шанс, когда при подаче углового Лазанья подкараулил скидку к дальней штанге.

Гости ответили ударом Кварацхелии с острого угла, который вратарь перевел через перекладину. Потом в каркас ворот после розыгрыша стандарта попал Замбо-Ангисса. И, наконец, Хвича забил совсем не типичный для себя гол — головой с подачи Лосано, до которой сначала не дотянулся Осимхен. Так новичок стал третьим грузином, забившим в серии А, и, если так пойдет и дальше, Кварацхелия быстро побьет национальный рекорд результативности отличившегося 13 раз Кахи Каладзе.

Источник: AFP 2022

Все предпосылки для этого есть. Угловой, после которого Осимхен вывел «Наполи» вперед, тоже был заработан при активном участии 77-го номера. А как хорош был пас Хвичи в касание на ход Зелиньски, который вернул южанам лидерство в счете! Да и участие в комбинации перед четвертым голом Лоботки было весьма активным.

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То есть до замены на 68-й минуте Кварацхелия оказался прямо или косвенно причастен ко всем четырем голам своей команды. Фантастический дебют, и жаль, что он состоялся не на кипящем стадионе имени Диего Марадоны. Там бы Хвиче устроили овацию, но это обязательно случится. Главное, что у Неаполя действительно появился новый кумир.

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 1, 15.08.2022, 21:45

Ювентус3Сассуоло0

В прошлом сезоне, несмотря на возвращение Массимилиано Аллегри, чуда в Турине не случилось. «Ювентус» вступил в стадию перестройки, активизировав данный процесс зимой и продолжив летом. Но сейчас — даже с поправкой на травму Погба, который отказался от операции ради ЧМ-2022 — от «Старой синьоры» ждут как минимум участия в борьбе за скудетто. О результатах и титуле говорит и Аллегри, только пока он осторожен.

Тренер использовал размытые формулировки, когда его спрашивали: стал ли «Юве» сильнее? И его можно понять, так как кроме Погба вне игры остается основной вратарь Щенсны, а Кьеза после разрыва крестообразной связки вернется только в сентябре. Хорошо, раньше обещанного восстановился Маккенни, и удалось сформировать среднюю линию, но туринцы экспериментировали, при схеме 4−4−1−1 отправив в атаку Ди Марию.

И эта ставка сыграла, когда аргентинец нанес коварный удар с отскоком от земли. А Влахович, которому никак не удавалось попасть в створ, в конце первого тайма заработал пенальти и сам его реализовал. Однако говорить, что «Юве» переигрывал «Сассуоло», — перебор. Скорее черно-зеленые подтверждали репутацию грозы грандов, и Перину в воротах было не до скуки.

В общем, все получалось по Аллегри, для которого результат — абсолютная величина. Однако поймавших кураж «бьянконери» было не остановить, и Ди Мария окончательно покорил черно-белую часть Турина классным голевым пасом на Влаховича. «Старая синьора» начала за здравие, а первый серьезный экзамен ждет ее в третьем туре — против «Ромы».

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Англия: спасение в меньшинстве

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 2, 15.08.2022, 22:00

Ливерпуль1Кристал Пэлас1

Перед стартом английского сезона все по традиции называли «Ливерпуль» главным и единственным конкурентом «Манчестер Сити». Однако красные сразу оступились, и после второго тура могли разве что приблизиться к «горожанам» и также не терявшему пока очков «Арсеналу». Только легкость из игры команды Юргена Клоппа словно испарилась под августовским солнцем.

В итоге «Кристал Пэлас» пережил традиционно жаркий стартовый отрезок на «Энфилде», а когда предоставился шанс для контратаки, Заа им блестяще воспользовался, оторвавшись от защитников и пустив мяч под дальнюю штангу. Это был первый удар гостей по воротам, а форвард стал первым игроком лондонцев, забившим в двух матчах на «Энфилде». Прошлый раз это случилось в мае 2015-го, причем «Пэлас» тогда выиграл (3:1).

Это еще был «Ливерпуль» Брендана Роджерса, завершивший сезон на шестом месте. Речь о другой реальности, только и Клопп на своем поле проигрывал этому сопернику дважды. А так и не состоявшееся третье поражение могло приблизить удаление Нуньеса. Отметившийся ранее попаданием в штангу уругваец не справился с эмоциями и, ответив на толчок Андерсена, нарвался на красную карточку.

Правда, есть большие сомнения, что у датчанина был повод падать замертво. Но, как бы там ни было, это разбудило в красных зверя, и Диас сравнял счет, с каким-то остервенением вогнав мяч в угол. Только одних эмоций для победы мало, и то, что в концовке Салаху и Фабиу Карвалью до гола не хватило считанных сантиметров, не позволяет говорить о невезении. Если вспомнить все моменты Заа, можно утверждать, что «Ливерпуль» еще легко отделался. Пока он буксует, и топ-игра с «МЮ» в следующем туре станет битвой неудачников.

Испания: Жоау Феликс в роли плеймейкера

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 1, 15.08.2022, 20:30

Хетафе0Атлетико3

Последним из большой испанской тройки на старт вышел «Атлетико», причем начинали мадридцы с самого удобного для себя соперника. «Матрасники» не проигрывали «Хетафе» на протяжении 19 матчей (+17=2), что является рекордом ла лиги. Теперь эта серия дошла до круглой цифры, а надежды хозяев на сенсацию стали развеиваться после первого гола красно-белых.

Атака команды Диего Симеоне была прекрасно на всех стадиях: когда она разогналась после отбора, когда продолжилась элегантным пасом Жоау Феликса, и когда завершилась ударом на исполнение от Мораты, который не забивал из-за штрафной почти восемь лет. Но был и тревожный сигнал в концовке первого тайма, когда Борха Майораль попал в перекладину, выскочив из-за спины защитника.

Гости его услышали и остудили пыл «Хетафе» вторым голом Мораты. И уже окончательно все вопросы снял Гризманн, для которого это был первый результативный удар с 6 января, а в ла лиге француз в прошлый раз отличался и вовсе в ноябре прошлого года. Его засуха прервалась благодаря ассистентскому хет-трику Феликса, чего игрокам «Атлетико» не удавалось со времен Коке в 2013 году. Как результат — лидерство в компании с имеющими аналогичные показатели «Вильярреалом» и «Бетисом».

Статистика дня
1-й раз в своей истории «Наполи» забил в стартовом туре серии А пять мячей.
26 лет «Бетис» не вел в счете в домашних матчах первых туров ла лиги.
33 года и 215 дней в день официального дебюта за «Атлетико» было полузащитнику Витселю. В этом веке в более зрелом возрасте первые матчи за мадридцев провели только Луис Суарес и Хорхе Отеро.
500 матчей провел за «Атлетик» полузащитник Муниаин. Он стал шестым баском, добравшимся до этой отметки, а на счету рекордсмена Ирибара 614 игр.

Автор: Андрей Кузичев

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