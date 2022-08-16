«Кладбище для футболистов»: Гари Невилл — о «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в интервью изданию Mirror назвал нынешнюю команду манкунианцев «кладбищем для футболистов».
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в интервью изданию Mirror назвал нынешнюю команду манкунианцев «кладбищем для футболистов».
За последние девять лет после ухода на пенсию тренера сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» потратил на трансферы 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Тем не менее клуб набрал самое низкое в своей истории количество очков в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне и начал нынешний с двух поражений.
«Одна из проблем “Манчестер Юнайтед” в последние 10 лет — они отказались от менеджеров, стратегий и позволили тренерам контролировать трансферы. Это серьезная проблема. 75% этих трансферов отмечены красным, они не сработали, 20% — желтые, а только четыре-пять процентов оказались эффективными», — сказал Невилл.
«Этот футбольный клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду», — добавил он.