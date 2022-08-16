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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кладбище для футболистов»: Гари Невилл — о «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в интервью изданию Mirror назвал нынешнюю команду манкунианцев «кладбищем для футболистов».

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Источник: AFP 2022

За последние девять лет после ухода на пенсию тренера сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» потратил на трансферы 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Тем не менее клуб набрал самое низкое в своей истории количество очков в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне и начал нынешний с двух поражений.

«Одна из проблем “Манчестер Юнайтед” в последние 10 лет — они отказались от менеджеров, стратегий и позволили тренерам контролировать трансферы. Это серьезная проблема. 75% этих трансферов отмечены красным, они не сработали, 20% — желтые, а только четыре-пять процентов оказались эффективными», — сказал Невилл.

«Этот футбольный клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду», — добавил он.

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