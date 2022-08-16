Полузащитник «Ювентуса» Ди Мария пропустит минимум 10 дней из-за травмы

Ди Мария получил повреждение в дебютном матче за «Ювентус» в понедельник. Туринцы обыграли «Сассуоло» со счетом 3:0 в первом туре Серии А, аргентинский полузащитник отметился голом.

В июле 34-летний аргентинец перешел в «Ювентус» из французского «Пари Сен-Жермен». Ди Мария — чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», пятикратный чемпион Франции с «ПСЖ», олимпийский чемпион 2008 года, победитель Кубка Америки 2021 года и финалист чемпионата мира — 2014 в составе сборной Аргентины.