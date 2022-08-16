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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Ювентуса» Ди Мария пропустит минимум 10 дней из-за травмы

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария выбыл из строя как минимум на 10 дней из-за травмы, сообщается на сайте туринского футбольного клуба.

Ювентус
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ди Мария получил повреждение в дебютном матче за «Ювентус» в понедельник. Туринцы обыграли «Сассуоло» со счетом 3:0 в первом туре Серии А, аргентинский полузащитник отметился голом.

Медицинское обследование выявило у Ди Марии поражение длинной приводящей мышцы левого бедра. Через 10 дней футболист пройдет обследование повторно.

В июле 34-летний аргентинец перешел в «Ювентус» из французского «Пари Сен-Жермен». Ди Мария — чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», пятикратный чемпион Франции с «ПСЖ», олимпийский чемпион 2008 года, победитель Кубка Америки 2021 года и финалист чемпионата мира — 2014 в составе сборной Аргентины.

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3:0
Первый тайм: 2:0
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