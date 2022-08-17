В «Торино» рассказали о характере травмы Миранчука
Прессс-служба «Торино» рассказала о характере травмы, полученной полузащитником команды Алексеем Миранчуком в первом тайме матча первого тура Серии А против «Монцы».
Прессс-служба «Торино» рассказала о характере травмы, полученной полузащитником команды Алексеем Миранчуком в первом тайме матча первого тура Серии А против «Монцы».
Эта встреча стала для хавбека дебютной в туринском клубе.
Обследование выявило у Миранчука повреждение подколенного сухожилия правого бедра первой-второй степени. Сроки восстановления игрока не сообщаются, они будут определяться в зависимости от развития ситуации.
Ранее представитель игрока в Италии Валерио Джуффрида рассказал, что полузащитник пропустит 2−3 недели.
26-летний Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды до конца нынешнего сезона. 13 августа россиянин в своем дебютном матче за новую команду забил гол и открыл счет в гостевой встрече с «Монцой» (2:1), а после первого тайма его заменили из-за повреждения.